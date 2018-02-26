Menores roubam motos apreendidas em frente a delegacia no ES

Os menores foram localizados dentro de um veículo Fiat Uno de cor vermelha e confessaram o crime. Eles foram levados para a delegacia e liberados.

A falta de um pátio na cidade de Itapemirim, no Sul do Estado, faz com que carros e motos apreendidos pela polícia ocupem a Rua Coronel Marcondes de Souza, em frente à Delegacia de Polícia Civil. A situação desagrada quem passa pelo local, principalmente porque tira o espaço dos pedestres.