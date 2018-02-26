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Em Itapemirim

Menores roubam motos apreendidas em frente a delegacia no ES

Eles foram detidos pela Guarda Municipal e encaminhados para a delegacia, onde confessaram o crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 20:38

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:38

Dois adolescentes de 15 anos foram detidos após furtar duas motocicletas apreendidas pela polícia e que estavam na porta da delegacia de Itapemirim, no Litoral Sul, durante o fim de semana. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a apreensão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (26).
Os menores foram localizados dentro de um veículo Fiat Uno de cor vermelha e confessaram o crime. Eles foram levados para a delegacia e liberados.
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SEM PÁTIO 
A falta de um pátio na cidade de Itapemirim, no Sul do Estado, faz com que carros e motos apreendidos pela polícia ocupem a Rua Coronel Marcondes de Souza, em frente à Delegacia de Polícia Civil. A situação desagrada quem passa pelo local, principalmente porque tira o espaço dos pedestres.

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