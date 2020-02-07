A menina Maria Alice Poubel, de 8 anos, que ficou gravemente ferida após cair de um brinquedo de um parque de diversões no último sábado (1°) em Itapemirim, foi retirada da sedação; a família aguarda a recuperação da criança. Maria ainda está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim.
Retiraram o tubo de sedação de Maria Alice. Agora é esperar ela acordar para ver como será a reação, disse Vinícius de Almeida, tio da menina. Porém, não há prazo de quando ela deve despertar. O irmão de Vinícius, pai da criança, segue acompanhando de perto o quadro de saúde de Maria, e informando a família que mora em Viana.
A mãe da criança, a professora Mirian Oliveira Alves, que também estava no brinquedo, morreu no local. O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado Surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele.
O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade.
Na noite desta sexta-feira (07), às 19h, acontecerá o culto de 7° dia da morte da professora na casa da mãe de Mirian, em Viana.
Médicos retiram sedação de criança ferida em parque de diversões no ES