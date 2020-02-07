Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Médicos retiram sedação de criança ferida em parque de diversões no ES
Itapemirim

Médicos retiram sedação de criança ferida em parque de diversões no ES

Família de Maria Alice Poubel, de 8 anos, aguarda ela despertar do coma; a menina teve traumatismo craniano e ainda está internada na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:03
Parque de diversões em Itapemirim  Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A menina Maria Alice Poubel, de 8 anos, que ficou gravemente ferida após cair de um brinquedo de um parque de diversões no último sábado (1°) em Itapemirim, foi retirada da sedação; a família aguarda a recuperação da criança. Maria ainda está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) em Cachoeiro de Itapemirim.
Retiraram o tubo de sedação de Maria Alice. Agora é esperar ela acordar para ver como será a reação, disse Vinícius de Almeida, tio da menina. Porém, não há prazo de quando ela deve despertar. O irmão de Vinícius, pai da criança, segue acompanhando de perto o quadro de saúde de Maria, e informando a família que mora em Viana.

Veja Também

Família de vítimas de parque no Sul do ES está revoltada e pede justiça

A mãe da criança, a professora Mirian Oliveira Alves, que também estava no brinquedo, morreu no local. O acidente aconteceu no último sábado (1°). Mãe e filha estavam em um brinquedo chamado Surf em um parque de diversões de Itaipava. Elas foram arremessadas do equipamento. Mirian caiu embaixo do brinquedo e morreu ao ser atingida várias vezes por ele.
O dono da empresa e o funcionário que operava a máquina chegaram a ser presos, mas já foram liberados e responderão o caso em liberdade.
Na noite desta sexta-feira (07), às 19h, acontecerá o culto de 7° dia da morte da professora na casa da mãe de Mirian, em Viana.
Médicos retiram sedação de criança ferida em parque de diversões no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados