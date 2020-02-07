Médicos retiram sedação de criança ferida em parque de diversões no ES

Retiraram o tubo de sedação de Maria Alice. Agora é esperar ela acordar para ver como será a reação, disse Vinícius de Almeida, tio da menina. Porém, não há prazo de quando ela deve despertar. O irmão de Vinícius, pai da criança, segue acompanhando de perto o quadro de saúde de Maria, e informando a família que mora em Viana.