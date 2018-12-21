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Médico dá dicas para enfrentar o calorão de Cachoeiro

A previsão é de que neste sábado as temperaturas cheguem a 38º em Cachoeiro

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 16:07
Temperatura pode chegar aos 38ºC neste sábado em Cachoeiro Crédito: Internauta - Redes Sociais
O verão chega oficialmente na noite desta sexta-feira (21), mas o calor já é sentido pelos moradores de Cachoeiro de Itapemirim. Esta semana, os termômetros registraram até 36ºC na cidade e a previsão do Climatempo é de 38ºC neste sábado (22). Mas quais são os problemas que as altas temperaturas podem causar para a saúde? A gastroenterite e a desidratação são algumas das enfermidades.
No calor, a pressão tende a cair mais fácil, a transpiração aumenta. Além disso, ainda tem os cálculos renais e a infecção urinária. Por isso, os cuidados devem ser redobrados, principalmente com a ingestão de mais líquidos.
Quando o agente de segurança pela saúde Murilo Rodrigues precisa andar pelas ruas, ele recorre até a porta de lojas para se refrescar. Está muito quente, esperando o ônibus tem que aproveitar o ar-condicionado, está difícil, disse.
ORIENTAÇÕES
Para o médico Sérgio Damião, o calor pode fazer mal para quem ainda não está acostumado. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados. Já sentindo um certo mal-estar, cuidado quando for levantar, procure observar sempre se tem um local de apoio", disse.
Os cuidados também se estendem para a pele e as mãos. Deve ter cuidado com as infecções de pele, tanto do adulto, quanto da criança. A limpeza das mãos deve ser adequada e frequente. Lavar a ponta dos dedos e as unhas para não acumular bactéria e suor. Algumas mulheres também podem inchar e a recomendação e não tomar muito líquido e diminuir a quantidade de sal, orientou.
Além dessas, outras dicas para evitar transtornos são: evitar exposição solar direta nas horas de muito calor, passar protetor solar 15 minutos antes de sair de casa e repassar de 2 em 2 horas, principalmente se for à praia e evitar beber bebidas alcoólicas e refrescos açucarados.
 

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