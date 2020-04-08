Maré sobe e deixa ruas alagadas no Litoral Sul do ES

A maré alta nesta quarta-feira (08) deixou ruas alagadas em Anchieta e Piúma, Litoral Sul do Estado. A Marinha do Brasil emitiu alerta de até quatro metros em alto mar. Segundo o órgão, a passagem de uma frente fria é a responsável pela agitação do mar.
Em Anchieta, segundo a Guarda Municipal, a avenida Beira Mar, em Ponta dos Castelhanos voltou a ser interditada com a ressaca do mar, na altura da Vila Samarco. No domingo, internautas também registraram a força das ondas sobre a via.
Já em Piúma, um internauta também registrou a força da água do mar na Praia Central, que já vem sendo há anos afetada com a erosão. A Defesa Civil do município pede atenção aos motoristas na rua próximo ao Ifes. Quando a maré sobe, a água do mar volta pela drenagem da rua e a deixa alagada.
Outro ponto de atenção, informou o órgão, é a rua que dá acesso ao Canal de Itaputanga. O local já havia sido interditado por conta da erosão, que evoluiu nos últimos dias.