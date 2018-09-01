Marcas mais lembradas de Cachoeiro de Itapemirim são premiadas

Marcas mais lembradas são premiadas em Cachoeiro Crédito: Reprodução TV Gazeta Sul

Os vencedores da 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial foram conhecidos na noite desta sexta-feira (31), em

m, no Sul do Estado. A cerimônia para 480 pessoas também marcou a comemoração de 30 anos da Tv Gazeta Sul e 90 anos de fundação da Rede Gazeta. Ao todo, 54 troféus foram entregues.

Para chegar ao resultado, uma pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 24 de junho com 800 moradores de Cachoeiro, envolvendo 104 segmentos da economia local. O prêmio é considerado uma referência para o mercado pois com esse reconhecimento, a empresa mede sua relação com o cliente e o quanto a marca é lembrada.

A pesquisa que nós fazemos demonstra que essas marcas que estão em destaque estão seguindo o caminho certo. Mas tem que continuar realmente trabalhando fazendo sua campanha e o planejamento de forma correta porque tem marcas do mesmo seguimento em desenvolvimento, então tem que realmente se preocupar. O mercado está cada vez mais competitivo, explicou o Gerente comercial TV Gazeta, Bruno Passoni.

Júlio Júnior é proprietário de uma lanchonete que foi premiada após oito anos no mercado. Empreender é necessário sempre. Tem que estar inovando. O mercado pede inovação, disse.

Já o Centro Universitário São Camilo levantou o troféu 17 vezes após ser premiado em todas as edições. Todos nós ficamos muito honrados e eu como reitor meu coração se explode de alegria ao saber que a sociedade reconhece o nosso trabalho , contou o diretor da instituição de ensino, Padre Lellis.

MAIS COMEMORAÇÕES

Além da premiação, a cerimônia também marcou a celebração dos 30 anos da TV Gazeta Sul e os 90 anos de fundação da Rede Gazeta, como explica a diretora da TV Gazeta Sul, Maria Helena Vargas.

Estamos realizando a 17ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial. Estamos comemorando três décadas da TV Gazeta Sul aqui no Sul do Estado e estamos comemorando 90 anos da Rede Gazeta. E o que é melhor: estamos comemorando junto com os nossos clientes que são tão importantes e fazem parte da história da emissora, da Rede Gazeta, disse.

Para o diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, o trabalho realizado durante os 30 anos é voltado para a cidadania. É muita história, mas o que mais surpreende a gente é que passa rápido demais. Como um susto, mas embora rápido, é sempre voltado para a cidadania, voltado para o interesse público. Um jornalismo independente, ético e comprometido com as pessoas fazendo a cidadania acontecer e melhorar a vida das pessoas na comunidade onde a gente está, finalizou.