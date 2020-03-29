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Coronavírus

Marataízes revoga fechamento do comércio, mas alerta sobre decreto estadual

A prefeitura retirou a decisão sobre fechamento do comércio ao publicar decreto no Diário Oficial

Publicado em 29 de Março de 2020 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 16:34
Marataízes revoga decisão de fechar comércio, mas lembra que decreto estadual ainda está em vigor
Marataízes revoga decisão de fechar comércio, mas lembra que decreto estadual ainda está em vigor Crédito: Redes Sociais
O município de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, publicou nesta sexta-feira (27), um decreto revogando a determinação da prefeitura sobre o fechamento do comércio na cidadepublicado no Diário Oficial do município na última segunda-feira (23). Mesmo assim, a própria prefeitura ressalta na divulgação da decisão que o decreto estadual continua em vigor.
Segundo a nova publicação, a administração municipal entende que a melhor medida é de educação e conscientização da população e dos comerciantes e que deve existir razoabilidade entre as medidas relacionadas à saúde e à questão econômica."

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Nas redes sociais da prefeitura, onde foi feita a postagem sobre esta nova decisão, a informação é que o prefeito Robertino Batista (Tininho) lembra que o Decreto do Governo Estadual, que também determina o fechamento dos estabelecimentos, permanece em vigor.

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Presidente, governador ou prefeito: quem pode mandar reabrir o comércio?

Cabe ressaltar que no primeiro decreto, além do fechamento do comércio, a prefeitura de Marataízes listou outras proibições para o município, como a permanência nas praias e praça e a chegada de turistas. Mas estas e outras medidas continuam a valer já que não constam no novo decreto, ao contrário do comércio. 

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