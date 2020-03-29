Marataízes revoga fechamento do comércio, mas alerta sobre decreto estadual

O município de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, publicou nesta sexta-feira (27), um decreto revogando a determinação da prefeitura sobre o fechamento do comércio na cidade, publicado no Diário Oficial do município na última segunda-feira (23). Mesmo assim, a própria prefeitura ressalta na divulgação da decisão que o decreto estadual continua em vigor.
Segundo a nova publicação, a administração municipal entende que a melhor medida é de educação e conscientização da população e dos comerciantes e que deve existir razoabilidade entre as medidas relacionadas à saúde e à questão econômica."
Nas redes sociais da prefeitura, onde foi feita a postagem sobre esta nova decisão, a informação é que o prefeito Robertino Batista (Tininho) lembra que o Decreto do Governo Estadual, que também determina o fechamento dos estabelecimentos, permanece em vigor.
Cabe ressaltar que no primeiro decreto, além do fechamento do comércio, a prefeitura de Marataízes listou outras proibições para o município, como a permanência nas praias e praça e a chegada de turistas. Mas estas e outras medidas continuam a valer já que não constam no novo decreto, ao contrário do comércio.