Mais uma edição do Prêmio Biguá é lançada em Cachoeiro

A 7ª edição do Prêmio Biguá - Sustentabilidade foi lançado nesta quinta-feira (26), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A premiação faz parte do calendário anual da Regional Sul, da Rede Gazeta, que compartilha, por meio dos veículos de comunicação da empresa, experiências e ações de sucesso na proteção, recuperação e preservação do meio ambiente.

Cerca de 170 pessoas participaram do evento que também marcou a assinatura do Programa Pacto pelas Águas, que pretende implantar ações que contribuam para melhoria da qualidade e quantidade das águas dos mananciais nas Bacias Hidrográficas do Sul do Estado. Estas ações serão desenvolvidas após a assinatura do pacto, que pretende recuperar e manter as áreas de preservação permanente, de nascentes, de restauração de áreas degradadas pela ação antrópica e de práticas sustentáveis de uso da terra.

Hoje nós demos mais um passo que está congregando junto com entidades, diversas pessoas. Na verdade um programa que tem por objetivo se tornar um programa do sociedade sul capixaba. Acreditamos muito que esse programa, que é um programa de longo prazo, que ele vai realmente dar uma contribuição efetiva para as bacias hidrográficas da nossa região, afirmou a diretora da Regional Sul da Rede Gazeta Maria Helena Vargas.

Para o Presidente do Comitê Bacia Rio Itapemirim Paulo Breda, a união será muito importante para a preservação ambiental da região. Passamos por uns meses com pouca água, a crise hídrica aumentando e aí esse Pacto vem com uma parceria forte com toda sociedade, que são os usuários, as Ongs e o poder público que também está junto. Com esses três pilares a gente consegue abranger uma sociedade que vai lutar para a produção de água, disse.

Cerca de 20 entidades - civis e governamentais - de todo Sul do Estado assinaram o Pacto, uma delas foi a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Estamos em uma cidade conhecida pelas rochas ornamentais. Mas o nosso maior bem precioso é a água. Quanto mais iniciativas da área privada junto com o poder público motiva as pessoas também a preservar esse mineral tão importante que é a água, falou o prefeito Victor Coelho (PSB).

Durante o evento foram apresentadas duas palestras. Um dos palestrantes foi o líder da estratégia de Restauração Florestal na América Latina Rubens Benini. Ele trouxe os exemplos de Extrema, em Minas Gerais que conseguiu recuperar a mata da região após a sociedade civil se reunir. O projeto começou em 2005 e os resultados foram vistos após quatro anos de criação.

Hoje Extrema é referência. Temos mais de mil hectares restaurados e estamos tentado replicar para 284 municípios da região. O segredo é perseverança, encontrar lideranças que realmente deixem a peteca cair. Que persigam esse objetivo de aumentar e preservar a floresta em prol da qualidade e quantidade de água, então segurança hídrica. Encontrar e definir lideranças, definir papéis para os atores é fundamental e a sustentabilidade financeira é muito importante nisso tudo, disse Benini.

O outro palestrante, o jornalista do Globo Rural, José Hamiltom Ribeiro falou sobre produtividade na área rual com sustentabilidade. Eu trouxe o testemunho de pessoas que eu conheci no meu trabalho de reportagem e que tratam a sustentabilidade de uma forma muito pessoal e muito simples. Como uma forma de viver. Na verdade, quem guarda tem. Quem cuida do solo tem do solo, que cuida da terra tem da terra, quem cuida da água tem a água, finalizou.

Prêmio Sustentabilidade

As inscrições para a 7ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, começaram nesta quinta-feira (26). Os interessados tem até o dia 31 de julho para se inscrever. Podem participar as categorias prefeitura, educação (ensino fundamental do 1º ao 9º ano), produtor rural e sociedade civil podem concorrer ao prêmio. A cerimônia de premiação será em setembro deste ano. Além de troféu, os vencedores receberão uma premiação em dinheiro (Exceto prefeitura) e uma televisão, somente para a escola.

A diretora da Regional Sul da Rede Gazeta Maria Helena Vargas, a premiação é um reconhecimento para as entidades e pessoas que desenvolvem ação de preservação do Meio Ambiente. Estamos entrando na sétima edição do Prêmio Biguá, um prêmio que já é consolidado aqui na região Sul. Ele vem para reconhecer, valorizar e ajudar a multiplicar as boas práticas tanto daquelas pessoas que estão fazendo a preservação do meio ambiente, como aquelas que estão recuperando. Nós precisamos realmente tanto de pessoas quanto de projetos para dar conta dos desafios que nós temos nas bacias da região Sul do Estado, acrescentou.

O produtor rural Oto Fasolo venceu o Prêmio Biguá em sua categoria no último ano com o projeto de reflorestamento desenvolvido em sua propriedade no distrito de Pequiá, em Iúna. Olha eu fico feliz de ver o resultado e fico feliz de ver também de ver o interesse de outras pessoas que vai buscar o conhecimento comigo . Eu tenho incentivado a cultivar, a plantar, preservar com amor e carinho. Desde que comecei a preservar a água começou a brotar o ano todo, a vegetação esta bonita, os pássaros e outros animais estão voltando, contou.