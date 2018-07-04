Mais duas pessoas são presas por fraude na venda de remédios no Sul do ES

Nesta quarta, na segunda fase da operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, deferidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça de Cachoeiro de Itapemirim. Participam da operação promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda, policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e agentes da Vigilância Sanitária Municipal.