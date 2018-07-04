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Operação Panaceia II

Mais duas pessoas são presas por fraude na venda de remédios no Sul do ES

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), do Ministério Público, deflagrou a segunda fase da Operação Panaceia em Cachoeiro

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 13:44
Duas pessoas foram presas nesta quarta-feira (04), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES, em uma nova fase da operação Panaceia, que investiga um esquema de distribuição e venda de medicamentos sem emissão de notas fiscais, ou com documentos adulterados, cuja fraude supera R$ 100 milhões. Com as prisões desta quarta,- os nomes não foram divulgados - sobe para 13 o número de presos desde a primeira fase da operação, no dia 20 de junho. Entre os presos há donos de farmácias localizadas no município.
Nesta quarta, na segunda fase da operação, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, deferidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça de Cachoeiro de Itapemirim. Participam da operação promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Sul), auditores fiscais da Secretaria Estadual da Fazenda, policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e agentes da Vigilância Sanitária Municipal.
A OPERAÇÃO
A Operação Panaceia foi deflagrada após prévia investigação, cujas diligências  em um primeiro momento - indicam que empresários de distribuidoras de remédio e de farmácias, bem como pessoas que faziam a distribuição e venda de medicamentos sem emissão de notas fiscais, ou emitindo notas com conteúdo inidôneo, fraudando o Fisco Estadual e possibilitando a venda indiscriminada de medicamentos de uso controlado sem a retenção do receituário médico.
Nesta fase são cumpridos mandados relativos a pessoas que, de uma forma ou de outra, auxiliaram outros investigados para que os crimes não fossem descobertos.
Mais duas pessoas são presas por fraude na venda de remédios no Sul do ES
 

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