Mais de 6 mil fuxicos vão compor passadeira de Corpus Christi no ES

Das mãos de dezenas de idosas sairão mais de seis mil fuxicos  uma tipo de artesanato com tecido que forma uma flor. Eles irão compor uma das 17 passadeiras da 55ª edição da Festa de Corpus Christi em Castelo, no Sul do Estado, que acontece no próximo dia 31. O evento deve atrair 70 mil pessoas.

O trabalho foi ensinado pela mãe de dona Lolita Piassi Magnago, quando ela tinha 15 anos. Mas hoje, aos 88 anos, ainda contribuir com a festa é um privilégio. Todos os anos, desde o início da festa participo. Eu e meu marido. A gente faz com carinho. A cada três minutos sai um fuxico. Já fiz mais de 600, conta.

Além dela, outras 40 senhoras da Paróquia Nossa Senhora da Penha estão unidas para a produção a convite das crianças da Pastoral da Infância Missionária. Todos os tecidos foram doados por empresas e pessoas da comunidade.

Tentamos sempre elencar um número grande de pessoas para participação popular e este ano, em especial, as senhoras estão muito empolgadas. Isso eleva a autoestima delas por estarem contribuindo com a festa, conta a coordenadora da passadeira que levará o artesanato, Eliane Colodeti.

Junto ao artesanato de fuxicos, o trabalho das crianças das escolas municipais irão compor a passadeira. Davi Moreira Borba, de 10 anos, explica que são flores e folhas de papel. No verso de cada uma delas, vai uma mensagem de fé aos visitantes. No final, a gente se sente feliz porque ajudou e é uma sensação muito boa, diz o estudante.

O EVENTO

Segundo o coordenador geral da parte artística do evento, Bruno Salvador, este ano a festa litúrgica da Igreja Católica tem como tema Eucaristia, Alimento da Comunidade. Cerca de 70 % dos preparativos estão prontos. Há dois meses, grande parte do material é confeccionada em um galpão, no Centro, com a ajuda de milhares de voluntários. A festa é fruto do trabalho da comunidade inteira. A cidade se orgulha em fazer tudo com esse carinho e beleza, conta.

Este ano serão usadas 25 toneladas de pedras pintadas, areia, pó de café, pneu, seis mil quilos de palhas de café e cepilho. Além disso, flores naturais e folhas compõem as 17 passadeiras e 17 quadros dos tapetes que colorem 1,5 km nas ruas centrais da cidade.