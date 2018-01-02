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Mais de 50 equipamentos de som são apreendidos em Piúma

As apreensões ocorreram em ações de fiscalização durante o feriado prolongado de ano-novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 19:43

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 19:43

Mais de 50 aparelhos de som automotivo foram apreendidos durante o feriado prolongado de ano-novo, em Piúma, no Litoral Sul. Os equipamentos estão retidos e só serão liberados após o pagamento de uma multa de R$ 1.460. Ao todo, 36 autos de apreensão foram feitos durante a ação, que contou com o apoio da Polícia Militar.
As ações de fiscalização começaram no último dia 22 de dezembro, mas se intensificaram no último dia 30, de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Raniery Miranda. Foram apreendidos aparelhos de veículos e caixas acústicas móveis que estavam em residências. Algumas denúncias foram feitas via 190 e outras foi flagrante mesmo, explicou.
Os equipamentos apreendidos estão em um anexo da secretaria de Meio Ambiente. Eles estão disponíveis para o proprietário retirar dentro de um prazo de 30 dias. Eles serão liberados mediante o pagamento da multa e, caso não sejam retirados, serão encaminhados pra a Justiça, que vai definir a destinação desses aparelhos, disse Miranda.
O secretário ainda avaliou a ação positivamente. No final do domingo e da segunda vi que a cidade estava lotada mas com um ambiente de tranquilidade, sem algazarras, que é o que a gente quer. As pessoas podem se divertir, mas sem a pertubação da ordem pública, finalizou.
Para denunciar, basta ligar para a Polícia Militar, 190, ou para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), através do número (28) 3520-4797, durante a semana.

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