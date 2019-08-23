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Sem nota fiscal

Mais de 20 mil cigarros são apreendidos pela PRF na BR 101 no ES

Os produtos estavam dentro de um veículo que foi abordado durante uma ação de fiscalização de combate à criminalidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 06:50

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 06:50

Mais de 20 mil cigarros são apreendidos pela PRF na BR 101 Crédito: Divulgação PRF/ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (22) mais de 20 mil cigarros sem nota fiscal, na BR 101 Sul, em Itapemirim. Os produtos estavam dentro de um veículo que foi abordado durante uma ação de fiscalização de combate à criminalidade.
De acordo com informações da PRF, o veículo Chevrolet Cobalt, de cor branca, estava com 19.800 cigarros da marca Gift, 100 cigarros de palha Papagaio, 1.248 “saquinhos” de fumo de rolo, 36 isqueiros e 28 “livrinhos” de papel de seda.
O motorista, que estava sozinho no veículo, apresentou três notas fiscais do dia 05 de abril, mas que não cobriam toda a mercadoria que tinha a data do mesmo mês e, por isso, segundo a PRF, gerou desconfiança.
O condutor confessou que eram notas antigas e que os produtos estavam sem nota fiscal. A Receita Estadual foi acionada, determinou uma multa de R$ 2.770,62 e a carga ficou detida até a regularização da situação fiscal.

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