Mais de 20 mil cigarros são apreendidos pela PRF na BR 101 no ES

apreendeu nesta quinta-feira (22) mais de 20 mil cigarros sem nota fiscal, na BR 101 Sul, em. Os produtos estavam dentro de um veículo que foi abordado durante uma ação de fiscalização de combate à criminalidade.

De acordo com informações da PRF, o veículo Chevrolet Cobalt, de cor branca, estava com 19.800 cigarros da marca Gift, 100 cigarros de palha Papagaio, 1.248 “saquinhos” de fumo de rolo, 36 isqueiros e 28 “livrinhos” de papel de seda.

O motorista, que estava sozinho no veículo, apresentou três notas fiscais do dia 05 de abril, mas que não cobriam toda a mercadoria que tinha a data do mesmo mês e, por isso, segundo a PRF, gerou desconfiança.