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Sul do ES

Macaco encontrado morto em Atílio Vivácqua vai passar por análises

Prefeitura diz que vai reforçar vacinação contra a febre amarela nas comunidades

Publicado em 05 de Março de 2018 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 17:18
Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação
Um macaco encontrado morto no interior do município de Atílio Vivácqua, Sul do Estado, neste fim de semana, vai passar por análise para identificar se estava com o vírus da febre amarela. O animal foi recolhido pela Secretaria de Saúde.
De acordo com a prefeitura, o animal foi encontrado por moradores neste sábado (3) na comunidade de Linda Aurora,  e o resultado das análises laboratoriais será concluído em 30 dias.
> Veja publicações sobre febre amarela
Por conta da suspeita da doença haverá um dia dedicado à vacinação contra a febre amarela na região. A secretaria de Saúde pede que todas as pessoas que ainda não se vacinaram compareçam no próximo sábado (10) às unidades de Saúde de Linda Aurora de 8h às 10h, e em Córrego da Fama de 10h às 12h. Cerca de mil pessoas ainda não foram imunizadas no município, segundo a prefeitura.

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