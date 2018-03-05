Macaco encontrado morto em Atílio Vivácqua vai passar por análises

De acordo com a prefeitura, o animal foi encontrado por moradores neste sábado (3) na comunidade de Linda Aurora, e o resultado das análises laboratoriais será concluído em 30 dias.

Por conta da suspeita da doença haverá um dia dedicado à vacinação contra a febre amarela na região. A secretaria de Saúde pede que todas as pessoas que ainda não se vacinaram compareçam no próximo sábado (10) às unidades de Saúde de Linda Aurora de 8h às 10h, e em Córrego da Fama de 10h às 12h. Cerca de mil pessoas ainda não foram imunizadas no município, segundo a prefeitura.