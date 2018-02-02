Macaco encontrado em Rio Novo do Sul é confirmado com febre amarela

Macaco encontrado morto em Rio Novo do Sul teve confirmação de febre amarela Crédito: Arquivo/AG

Um macaco encontrado morto em dezembro do ano passado em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, estava com o vírus da febre amarela. A confirmação, após resultado de exames laboratoriais, é da Secretaria Municipal de Saúde. Uma campanha para imunizar a população que ainda não se vacinou será realizada no município.

Ao todo, oito animais foram encontrados mortos no quintal de uma casa, no Centro do município. Os macacos não estavam com sinais de violência, mas apenas de um animal foi possível coletar material genético.

De acordo com a secretária de Saúde, Juliana Cremonine Roveta, no início do ano passado outros macacos foram recolhidos no município e exames confirmaram que eles estavam com febre amarela. Na ocasião, nenhum humano foi infectado com a doença.

No município, segundo a secretária, ainda restam muitos moradores para serem serem vacinados. Uma nova campanha se inicia neste sábado (03). O ambulatório irá estender o horário de atendimento. Aproximadamente 25% da população ainda não se vacinou. Boa parte deste público está no Centro. Fazemos um apelo para que as pessoas venham e se previnam da febre amarela, contou.

Vacinação

Desde o início da campanha vacinal, no ano passado, nenhuma pessoa foi infectada pela febre amarela. Para se vacinar, basta ir ao ambulatório municipal, que fica no Centro. Neste sábado, a ação começa às 7h e vai até as 16h. Já na semana que vem o horário de atendimento vai das 7h até as 20h.