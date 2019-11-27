Lutador de jiu-jítsu é morto a pauladas em Marataízes, no Sul do ES

Segundo o titular da Delegacia de Marataízes, o delegado Djalma Pereira, a vítima foi encontrada sem vida. O delegado contou à reportagem que, na noite anterior, Geovani Pereira foi conduzido e autuado após uma briga familiar. Ele foi autuado pelos crimes de danos e lesão corporal. Uma fiança foi arbitrada e a família pagou. Saiu por volta das 23h, afirmou o delegado.

O delegado contou ainda que Teixeira fazia uso de medicamentos controlados e era conhecido por ser instrutor e praticante de jiu-jítsu em academias de Marataízes. A autoria é conhecida e a indicação é de apresentação espontânea para esclarecimento dos fatos. É um crime de proximidade, entre familiares, e a motivação é desconhecida ainda, acrescentou o delegado.