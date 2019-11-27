Lutador de jiu-jítsu é morto a pauladas em Marataízes, no Sul do ES

Um homem de 33 anos foi morto a pauladas na manhã desta terça-feira (26) no bairro Cidade Nova, em Marataízes, litoral do Estado. Geovani Pereira Teixeira foi morto no meio da rua, em frente à casa da família. Na noite desta segunda-feira (27), a vítima chegou ser presa após se envolver em uma briga entre familiares.
Segundo o titular da Delegacia de Marataízes, o delegado Djalma Pereira, a vítima foi encontrada sem vida. O delegado contou à reportagem que, na noite anterior, Geovani Pereira foi conduzido e autuado após uma briga familiar. Ele foi autuado pelos crimes de danos e lesão corporal. Uma fiança foi arbitrada e a família pagou. Saiu por volta das 23h, afirmou o delegado.
O delegado contou ainda que Teixeira fazia uso de medicamentos controlados e era conhecido por ser instrutor e praticante de jiu-jítsu em academias de Marataízes. A autoria é conhecida e a indicação é de apresentação espontânea para esclarecimento dos fatos. É um crime de proximidade, entre familiares, e a motivação é desconhecida ainda, acrescentou o delegado.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.