Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Lutador de jiu-jítsu é morto a pauladas em Marataízes, no Sul do ES
Crime

Lutador de jiu-jítsu é morto a pauladas em Marataízes, no Sul do ES

Na noite anterior, a vítima chegou ser presa após se envolver em uma briga entre familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 09:06

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 09:06

Delegacia de Marataízes Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem de 33 anos foi morto a pauladas na manhã desta terça-feira (26) no bairro Cidade Nova, em Marataízes, litoral do Estado. Geovani Pereira Teixeira foi morto no meio da rua, em frente à casa da família. Na noite desta segunda-feira (27), a vítima chegou ser presa após se envolver em uma briga entre familiares.
Segundo o titular da Delegacia de Marataízes, o delegado Djalma Pereira, a vítima foi encontrada sem vida. O delegado contou à reportagem que, na noite anterior, Geovani Pereira foi conduzido e autuado após uma briga familiar. Ele foi autuado pelos crimes de danos e lesão corporal. Uma fiança foi arbitrada e a família pagou. Saiu por volta das 23h, afirmou o delegado.
O delegado contou ainda que Teixeira fazia uso de medicamentos controlados e era conhecido por ser instrutor e praticante de jiu-jítsu em academias de Marataízes. A autoria é conhecida e a indicação é de apresentação espontânea para esclarecimento dos fatos. É um crime de proximidade, entre familiares, e a motivação é desconhecida ainda, acrescentou o delegado.
O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Ministério Público pede afastamento de prefeito de Marataízes

Prefeitura de Marataízes diz que mancha no mar não é óleo

Cachoeiro e Marataízes terão prazo maior para recadastramento biométrico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados