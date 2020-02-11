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#TodasElas

Lúcia estava em busca de uma nova vida quando foi morta a facadas pelo ex

Recém-contratada, Lúcia Márcia Pastor Correa, de 38 anos, estava em uma nova fase da vida e cheia de sonhos. Ela foi morta a facadas pelo ex companheiro em sua casa, em Anchieta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 20:45
Lúcia Márcia Pastor Correa, de 38 anos Crédito: Reprodução
Projeto Todas Elas
Lúcia Márcia Pastor Correa, de 38 anos, estava em uma nova fase da vida. Depois de ficar desempregada por um período, recomeçou a trabalhar como cuidadora de uma idosa havia apenas um mês. Seu sonho era terminar a casa própria em Anchieta, Sul do Espírito Santo, continuar com o ofício e ser feliz.
O sonho da cuidadora, no entanto, foi interrompido na noite da última sexta-feira (7). Ela estava com o pai em casa, no bairro Guanabara, quando a porta foi arrombada. Era o ex-companheiro, identificado como Urelison da Silva, que invadiu a residência e esfaqueou Lúcia até a morte. O pai tentou impedir que a filha fosse assassinada, e acabou ferido.
Lúcia Márcia morava em Anchieta havia quase 14 anos. Tinha dois filhos do primeiro casamento, um adolescente de 17 anos e uma jovem de 19 anos. A filha da vítima, Vanderleia Pastor Correa, que mora no município vizinho de Piúma, contou que a mãe era conhecida por ser superprotetora e cuidar da família para garantir que todos estivessem bem.
Vítima e assassino ficaram juntos por cerca de um ano e meio, mas Urelison não aceitava o fim do relacionamento. Até o mês passado,  quando ele pôs fogo em todas as coisas dela, minha mãe não tinha medo, nem raiva dele. Pelo que eu via, durante o relacionamento deles, era carinhoso com ela. Dizia que iriam se casar, ter filhos. Nunca havia percebido agressões contra ela, revela a filha.
Mesmo com o atentado à casa,  a cuidadora não denunciou o ex-companheiro à polícia. O imóvel, ainda em obras, era construído pelo pai e pela própria Lúcia.
"Essa casa sempre foi o sonho dela! Ter o cantinho dela, que fosse do suor dela, mérito dela. Pintar de verde, ter flores no quintal, plantar frutos...O sonho dela era ter um emprego, sua própria casa onde poderia receber sua família, amigos e viver a vida feliz! Sempre lutou muito, mas sempre teve dificuldade em conseguir concluir os planos"
Vanderleia Pastor Correa - Filha da vítima
O pai da vítima, um idoso, também foi ferido ao tentar impedir o crime. Urelison foi preso no local depois de ter feito o ex sogro de refém até a chegada da polícia. Estão todos ainda sem acreditar, de coração partido. Meu avô, que estava no local e no momento, está muito abalado, tem umas crises de choro de vez em quando. Agora, nos resta seguir adiante, conclui Vanderleia.

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