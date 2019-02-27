Loja tem prejuízo de quase R$ 80 mil após furto em Rio Novo do Sul

Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, foi alvo pela terceira vez de bandidos na madrugada desta segunda-feira (25). 112 aparelhos, além de acessórios foram levados pelo bandido. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 80 mil. Uma loja de celulares no Centro de, no Sul do Estado, foi alvo pela terceira vez de bandidos na madrugada desta segunda-feira (25). 112 aparelhos, além de acessórios foram levados pelo bandido. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 80 mil.

Polícia Militar informou que na manhã da última segunda-feira, um funcionário do estabelecimento comercial procurou a delegacia de Rio Novo do Sul e contou que ao chegar para trabalhar percebeu que a loja havia sido arrombada durante o final de semana. Segundo funcionários, o crime aconteceu por volta das 1h30. Ainformou que na manhã da última segunda-feira, um funcionário do estabelecimento comercial procurou a delegacia de Rio Novo do Sul e contou que ao chegar para trabalhar percebeu que a loja havia sido arrombada durante o final de semana.

Para entrar, dois buracos foram feitos na parede dos fundos do estabelecimento. O sistema de alarme foi desligado, mas as câmeras internas de segurança flagraram a ação, que duraram quase quatro horas.

Além da grande quantidade de celulares furtados, caixas vazias de aparelhos e acessórios foram levados pelo bandido. O mesmo local, que fica em uma das principais ruas do município, ao lado de agências bancárias, vários comércios e do Fórum, já foi alvo de dois furtos e um assalto.

Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da delegacia de Rio Novo do Sul. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. Em nota, ainformou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da delegacia de Rio Novo do Sul. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.