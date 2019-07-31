Livros são deixados em rua de Cachoeiro de Itapemirim

Livros foram recolhidos por populares que passaram pelo centro nesta terça (30) Crédito: Aldacyr Nagime Barbosa

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Várias caixas cheias de livros e revistas foram colocadas na calçada da rua Sete de Setembro e dezenas de pessoas pegaram as obras e levaram para casa. Uma cena curiosa chamou a atenção de quem passou na tarde desta terça-feira (30) no Centro de, no Sul do Estado. Várias caixas cheias de livros e revistas foram colocadas na calçada da rua Sete de Setembro e dezenas de pessoas pegaram as obras e levaram para casa.

Internautas registraram a cena, por volta das 14h. Pelo menos quatro caixas cheias de livros foram deixadas em uma calçada, próximo à Praça dos Taxistas. Logo, muita gente juntou, revirando os livros e alguns chegaram a ficar caídos no bueiro.

“Várias caixas de livros jogados fora no Centro. Inúmeras pessoas pegando, carrinho de papelão e ainda próximo à galeria de captação de águas pluviais”, contou o internauta Aldacyr Nagime Barbosa.

Quem estava no local disse que eram livros da área de medicina, e que o dono havia falecido. No final da tarde, todos os exemplares já haviam sido levados.