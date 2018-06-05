Leite vencido é encontrado em escola de Itapemirim

Dois vereadores do município fizeram a denúncia em uma página das redes sociais e questionavam o desperdício do dinheiro público e o motivo do leite não ser usado antes do vencimento.

Por meio de nota, a prefeitura informou que, com a paralisação dos caminhoneiros, a cooperativa não conseguiu abastecer os refrigeradores das escolas e recolher o leite vencido. Com isso, o material foi separado para descarte adequado pela prestadora de serviços que iria recolhê-lo. A prefeitura garantiu ainda que todo leite oferecido às crianças está sempre no prazo de validade e dentro das condições próprias para consumo.