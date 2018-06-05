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Sul do ES

Leite vencido é encontrado em escola de Itapemirim

Prefeitura disse que os produtos seriam recolhidos por uma cooperativa de leite, mas que o serviço ficou impossibilitado devido à greve dos caminhoneiros

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 20:49
Leites vencidos são encontrados em escola de Itapemirim Crédito: Redes Sociais
Aproximadamente 30 litros de leite vencido foram encontrados na Escola Municipal Narciso Araújo, na Sede de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado. O material seria recolhido por uma cooperativa de leite, mas o serviço ficou impossibilitado devido à greve dos caminhoneiros, garante a prefeitura.
Leite vencido é encontrado em escola de Itapemirim
Dois vereadores do município fizeram a denúncia em uma página das redes sociais e questionavam o desperdício do dinheiro público e o motivo do leite não ser usado antes do vencimento.
Por meio de nota, a prefeitura informou que, com a paralisação dos caminhoneiros, a cooperativa não conseguiu abastecer os refrigeradores das escolas e recolher o leite vencido. Com isso, o material foi separado para descarte adequado pela prestadora de serviços que iria recolhê-lo. A prefeitura garantiu ainda que todo leite oferecido às crianças está sempre no prazo de validade e dentro das condições próprias para consumo.

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