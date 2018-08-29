Um lavrador foi encontrado morto na noite desta terça-feira (28) no meio de um matagal no distrito de São Pedro de Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Paulo Ribeiro da Silva, 61 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira (24).
Familiares contaram que Paulo chegou do serviço na tarde da última sexta-feira, guardou sua motocicleta e depois desapareceu. Desde então, os moradores da região realizaram buscas, mas encontraram o corpo, que já estava em adiantado estado de decomposição. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou as investigações.
O delegado Rômulo Carvalho explicou que existem indícios de que a causa da morte seja natural. Não há nada que indique violência. O celular estava junto com ele e foi apreendido para ser analisado. Vamos aguardar os laudos para ter certeza, disse. As investigações seguem e o inquérito deve ser concluído em 30 dias.
Lavrador que estava desaparecido é encontrado morto em Mimoso do Sul