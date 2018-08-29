Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Lavrador que estava desaparecido é encontrado morto em Mimoso do Sul
Mistério

Lavrador que estava desaparecido é encontrado morto em Mimoso do Sul

Paulo Ribeiro da Silva, 61 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira (24)

Publicado em 29 de Agosto de 2018 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2018 às 14:05
Paulo já estava em avançado estado de decomposição Crédito: Reprodução
Um lavrador foi encontrado morto na noite desta terça-feira (28) no meio de um matagal no distrito de São Pedro de Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Paulo Ribeiro da Silva, 61 anos, estava desaparecido desde a última sexta-feira (24).
Familiares contaram que Paulo chegou do serviço na tarde da última sexta-feira, guardou sua motocicleta e depois desapareceu. Desde então, os moradores da região realizaram buscas, mas encontraram o corpo, que já estava em adiantado estado de decomposição. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou as investigações.
O delegado Rômulo Carvalho explicou que existem indícios de que a causa da morte seja natural. Não há nada que indique violência. O celular estava junto com ele e foi apreendido para ser analisado. Vamos aguardar os laudos para ter certeza, disse. As investigações seguem e o inquérito deve ser concluído em 30 dias.
Lavrador que estava desaparecido é encontrado morto em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados