Lavrador que estava desaparecido é encontrado morto em Mimoso do Sul

Familiares contaram que Paulo chegou do serviço na tarde da última sexta-feira, guardou sua motocicleta e depois desapareceu. Desde então, os moradores da região realizaram buscas, mas encontraram o corpo, que já estava em adiantado estado de decomposição. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou as investigações.