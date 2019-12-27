Jovem sequestrado em festa de Natal é encontrado morto em Cachoeiro

O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27), bem próximo ao Rio Itapemirim, no bairro Elpídio Volpini, conhecido como Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima é Luis Carlos Porto Silva, que havia sido sequestrado na noite (24), véspera de Natal.
A perícia da Polícia Civil foi acionada, mas como o corpo estava em avançado estado de decomposição. O perito não conseguiu confirmar no local a causa e a data do óbito, só se sabe que foi uma morte violenta.
O corpo de Luis Carlos estava na região da Ilha dos Meirelles e foi visto por populares, que chamaram a polícia.
O SEQUESTRO
Luis Carlos Porto Silva foi sequestrado durante as comemorações de Natal no dia 24, por volta das 23h, no bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro.
A Polícia Militar informou que foi acionada para ir à Unidade de Pronto Atendimento - UPA, no bairro Marbrasa. No local, uma das vítimas contou que um grupo estava em uma festa, quando foi abordado por cinco homens armados, que roubaram aparelhos celulares e dinheiro. A vítima disse ainda que as pessoas foram agredidas com chutes e socos.
De acordo com a vítima, em seguida, os homens fugiram em um veículo Fiat Palio de cor branca e levaram o jovem. Os militares fizeram buscas, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil está investigando o caso. Além do Luis Carlos, pelo menos mais três pessoas foram alvo dos criminosos.