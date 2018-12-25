Jovem morre afogado em rio de Piúma

Um jovem de 19 anos morreu afogado na manhã desta terça-feira (25) em Piúma, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Douglas Eufrásio Caetano tomava banho no Rio Orobó quando se afogou.
O afogamento aconteceu por volta das 11h, próximo a uma unidade da Cesan. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou a vítima horas depois. A informação é de que o banhista era morador da região. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
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