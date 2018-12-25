Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte

Jovem morre afogado em rio de Piúma

Douglas Eufrásio Caetano, de 19 anos, tomava banho no Rio Orobó quando se afogou

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 19:57
Um jovem de 19 anos morreu afogado na manhã desta terça-feira (25) em Piúma, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Douglas Eufrásio Caetano tomava banho no Rio Orobó quando se afogou.
Rio Orobó, em Piúma Crédito: Divulgação | Prefeitura de Piúma
O afogamento aconteceu por volta das 11h, próximo a uma unidade da Cesan. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou a vítima horas depois. A informação é de que o banhista era morador da região. A perícia foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
LEIA TAMBÉM
> Corrente de retorno: como identificar
> ES registra por mês quase 7 mortes por afogamento
> As praias mais perigosas do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados