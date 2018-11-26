Jovem é preso ao tentar extorquir vítima de acidente em Alegre

O jovem foi levado para a delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

Um jovem de 19 anos foi preso ao tentar extorquir familiares de uma jovem, vítima de um grave acidente que deixou duas pessoas mortas na última quinta-feira (22) na Serra de Anutiba, em Alegre, na região do Caparaó. Ele furtou o celular da vítima e, em seguida, entrou em contato com o tio dela e pediu dinheiro para devolver o aparelho. A prisão ocorreu por volta das 20h30 do último sábado (24).

Um homem de 37 anos procurou a Polícia Militar e informou que a sua sobrinha, que teve o braço amputado durante o acidente , perdeu o aparelho celular. Desde então, o tio teria começado a receber mensagens por meio de um aplicativo de troca de mensagens do número de sua sobrinha. Nas conversas, a pessoa informava que estava com o aparelho.

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O tio ainda disse que esta pessoa chegou a se prontificar a devolver o aparelho, mas depois começou a exigir dinheiro. Primeiro ele pediu R$ 500,00 em troca, depois R$ 1,5 mil e, por fim, ficou definido R$ 1 mil. Os militares acompanharam o tio até o local combinado, porém em outro veículo.

Ao chegar ao Parque de Exposições, a vítima conversou com o suspeito, que foi preso em flagrante ao tentar receber pelo 'resgate' do celular. Ele tentou fugir a pé por uma praça e um matagal, mas acabou detido.

O jovem foi levado para a delegacia de plantão de Alegre.

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