O corpo foi localizado próximo a Beira Rio, no bairro São Miguel Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um jovem de 26 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça em Guaçuí, neste sábado (12). A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A polícia fez buscas na região mas ninguém foi detido.

Your browser does not support the audio element. Jovem é morto com tiros na cabeça em Guaçuí

De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Wesley Loreti Soares foi encontrado por moradores próximo a Beira Rio no bairro São Miguel. Testemunhas contaram para a PM que Wesley passou a noite em um ingerindo bebida alcoólica em um bar na região.