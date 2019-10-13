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Violência

Jovem é morto com tiros na cabeça em Guaçuí

Motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 19:16

Publicado em 

13 out 2019 às 19:16
O corpo foi localizado próximo a Beira Rio, no bairro São Miguel Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 26 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça em Guaçuí, neste sábado (12). A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. A polícia fez buscas na região mas ninguém foi detido.
Jovem é morto com tiros na cabeça em Guaçuí
De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Wesley Loreti Soares foi encontrado por moradores próximo a Beira Rio no bairro São Miguel. Testemunhas contaram para a PM que Wesley passou a noite em um ingerindo bebida alcoólica em um bar na região.
A polícia recebeu inúmeras denúncias e chegou a fazer buscas, mas não conseguiu identificar/localizar os suspeitos. A Polícia Civil investiga o caso e denuncias anônimas podem ser realizadas através do 181, não é necessário se identificar.

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