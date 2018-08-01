Jovem é assassinado a tiros em Cachoeiro

Walace chegou a ser socorrido, mas não resistiu Crédito: Reprodução/Facebook

Um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (31) no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime pode ser passional.

De acordo com a Polícia Militar, Walace dos Santos Barbosa estava em uma pracinha, por volta das 22h30, quando quatro homens chegaram em um veículo Volkswagem Parati, de cor prata. Eles desceram e atiraram diversas vezes na direção da vítima. Os militares recolheram diversas cápsulas dos calibres 380 e 32 no local do crime.

Ainda de acordo com a PM, testemunhas contaram que a vítima teve um relacionamento com a ex-namorada de um homem, que estaria ameaçando ele. Os médicos encontraram 13 perfurações na cabeça, perna e tórax de Walace.

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