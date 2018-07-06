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Violência

Jovem é assassinado a tiros em Cachoeiro

Thiago Pereira Santos, 25 anos, foi atingido por diversos disparos e morreu na hora. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 13:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 13:58
O corpo de Tiago foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Reprodução
Um jovem de 25 anos foi assassinado na manhã desta sexta-feira (25) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas, mas, logo após homicídio, três armas foram aprendidas na região.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 6h15 na Rua Nova Venécia. Thiago Pereira Santos foi atingido por diversos disparos e morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal. O local do crime foi isolado pele perícia que recolheu 16 capsulas de arma de fogo (calibres 9mm e 380). Thiago foi atingido na região da cabeça, tórax e lombar. 
Logo após o homicídio, a polícia recebeu denúncias de que homens armados estariam em uma casa nas proximidades. Dois suspeitos foram detidos com uma escopeta e dois revólveres. Outro suspeito também foi preso em outro local. A PM ainda não tem a informação se eles estariam envolvidos no crime.
Todo o material aprendido e os suspeitos serão encaminhados para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim onde serão ouvidos. As armas serão encaminhadas para exame de balística.
 

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