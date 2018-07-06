Jovem é assassinado a tiros em Cachoeiro

O corpo de Tiago foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Reprodução

Um jovem de 25 anos foi assassinado na manhã desta sexta-feira (25) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas, mas, logo após homicídio, três armas foram aprendidas na região.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 6h15 na Rua Nova Venécia. Thiago Pereira Santos foi atingido por diversos disparos e morreu na hora. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal. O local do crime foi isolado pele perícia que recolheu 16 capsulas de arma de fogo (calibres 9mm e 380). Thiago foi atingido na região da cabeça, tórax e lombar.

Logo após o homicídio, a polícia recebeu denúncias de que homens armados estariam em uma casa nas proximidades. Dois suspeitos foram detidos com uma escopeta e dois revólveres. Outro suspeito também foi preso em outro local. A PM ainda não tem a informação se eles estariam envolvidos no crime.

Todo o material aprendido e os suspeitos serão encaminhados para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim onde serão ouvidos. As armas serão encaminhadas para exame de balística.