Jovem do ES que venceu câncer precisa de ajuda para fazer cirurgia

Luiza Guisso Fiorezi fará cirurgia para troca de prótese Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Depois de vencer uma batalha contra um câncer no fêmur em 2013, a universitária de Venda Nova do Imigrante , região Serrana do Estado, Luiza Guisso Fiorezi, de 21 anos, agora se prepara para combater, por meio de uma cirurgia, uma bactéria em sua prótese. Para isso, a família angaria recursos através de uma campanha.

O novo drama começou um ano após o fim do tratamento contra o câncer. Luiza descobriu que estava desenvolvendo uma bactéria na prótese. Por conta da infecção, duas cirurgias foram realizadas na perna. Porém, sem bons resultados, ela busca agora uma equipe de especialistas em um hospital de São Paulo.

Busquei médicos em São Paulo e lá me falaram que o tratamento correto seria retirar a prótese e não só limpar, mas colocar uma nova no lugar, além de iniciar um tratamento de antibióticos com injeções locais. Antes fazia essas injeções pela veia, mas como a bactéria estava na prótese nunca chegava, releva a universitária.

A equipe médica chegou a cogitar a amputação da perna, mas com o novo tratamento, as chances de sucesso, revela Luiza, se multiplicaram junto com a esperança. Os médicos me dão muita confiança. Já me disseram que será um tratamento doloroso, mas a expectativa é a melhor possível. Espero que desta vez, realmente trate do que tenha que tratar, pois são os melhores do país, são referência, conta.

Luiza cursa o sexto período do curso de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Luiza Guisso Fioresi Crédito: Arquivo pessoal

CAMPANHA

A mãe de Luiza, Lúcia Guisso, conta que a cirurgia está marcada para o final do mês, no dia 27 de novembro, no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e correm contra o tempo para angariar recursos para o tratamento, de aproximadamente R$ 100 mil. As doações podem ser feita pelas contas:

Caixa

Agência 4972

Operação 013

Conta Poupança

6648-9

Sicoob

Agência 0001

Banco 756

Conta Poupança