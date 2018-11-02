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Infecção na prótese

Jovem do ES que venceu câncer precisa de ajuda para fazer cirurgia

Luiza descobriu que estava desenvolvendo uma bactéria na prótese. Por conta da infecção, duas cirurgias foram realizadas na perna

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 22:19
Luiza Guisso Fiorezi fará cirurgia para troca de prótese Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Depois de vencer uma batalha contra um câncer no fêmur em 2013, a universitária de Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Estado, Luiza Guisso Fiorezi, de 21 anos, agora se prepara para combater, por meio de uma cirurgia, uma bactéria em sua prótese. Para isso, a família angaria recursos através de uma campanha.
O novo drama começou um ano após o fim do tratamento contra o câncer. Luiza descobriu que estava desenvolvendo uma bactéria na prótese. Por conta da infecção, duas cirurgias foram realizadas na perna. Porém, sem bons resultados, ela busca agora uma equipe de especialistas em um hospital de São Paulo.
> Mutações do câncer vivem em células saudáveis
Busquei médicos em São Paulo e lá me falaram que o tratamento correto seria retirar a prótese e não só limpar, mas colocar uma nova no lugar, além de iniciar um tratamento de antibióticos com injeções locais. Antes fazia essas injeções pela veia, mas como a bactéria estava na prótese nunca chegava, releva a universitária.
A equipe médica chegou a cogitar a amputação da perna, mas com o novo tratamento, as chances de sucesso, revela Luiza, se multiplicaram junto com a esperança. Os médicos me dão muita confiança. Já me disseram que será um tratamento doloroso, mas a expectativa é a melhor possível. Espero que desta vez, realmente trate do que tenha que tratar, pois são os melhores do país, são referência, conta.
> Conheça a toranja: nova aliada contra o câncer
Luiza cursa o sexto período do curso de jornalismo na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Luiza Guisso Fioresi Crédito: Arquivo pessoal
CAMPANHA
A mãe de Luiza, Lúcia Guisso, conta que a cirurgia está marcada para o final do mês, no dia 27 de novembro, no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e correm contra o tempo para angariar recursos para o tratamento, de aproximadamente R$ 100 mil. As doações podem ser feita pelas contas:
Caixa
Agência 4972
Operação 013
Conta Poupança
6648-9
Sicoob
Agência 0001
Banco 756
Conta Poupança
62.765.107-0

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