Irmãs lutam para encontrar os restos mortais da mãe em Cachoeiro





As irmãs têm a esperança de encontrar os restos mortais da mãe Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta Sul

que determinou que elas sejam indenizadas em R$ 12 mil. É como se ela morresse todo dia. Esse é o desabafo da professora Maria Juliana Araújo, que luta na Justiça para encontrar os restos mortais da mãe, que foi enterrada no dia 29 de dezembro no Cemitério Municipal do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ela e três irmãs entraram na Justiça,em R$ 12 mil.

De acordo com o processo, as irmãs foram até o Cemitério visitar o jazigo da mãe em novembro de 2015, mas o coveiro não soube informar a localização da sepultura. As mulheres teriam requisitado a abertura de quatro covas, mas os corpos encontrados não condiziam com as características da mãe.

Apesar da decisão da Justiça, até hoje os restos mortais não foram encontrados. E um luto que não passa, porque todas as vezes que a gente vem aqui, até mesmo quando fez a procura dos restos, é como se ela morresse naquele dia de novo. E é um tomento me lembrar disso todas as vezes, dói muito, disse Maria Juliana.

As irmãs se lembram que a mãe foi enterrada na quadra 12 na cova 454. A cova foi reaberta, mas está com o corpo de outra pessoa. "Depois de abrir esta cova, abriram as duas do lado e não era ela que estava lá, contou a universitária Teresa de Araújo Oliveira.

A diarista Andreia Araújo de Oliveira contou que a história do desaparecimento do corpo começou quando as irmãs quiseram comprar a área da cova, que é pública, para construir o túmulo. É uma cova pública e você tem três anos, a gente estava totalmente no prazo, porque tinha 11 meses que a minha mãe tinha falecido, então, não tinha porque a gente ter passado por tudo isso com um prazo tão pequeno.

Por não conseguirem localizar o corpo, cada uma das irmãs vai receber R$ 4 mil reais por danos morais, mas elas querem mesmo é encontrar onde a mãe foi enterrada. Pior é você falar que está ali, e alguém alegar para você que não esta ali. 'Ah fulano, você não sabe onde está'. Nos sabemos sim, só não sabemos o que aconteceu, finalizou Andreia.

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