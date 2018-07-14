Incêndio destrói madeireira em Dores do Rio Preto

Um incêndio destruiu uma madeireira no interior de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, na madrugada deste sábado (14). O Corpo de Bombeiros trabalhou por quatro horas para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido.

Os militares foram acionados por volta das 2h10 da manhã. A madeireira atingida foi a Fazenda Piedade. A empresa, que trabalha com madeira reflorestada, foi tomada rapidamente pelas chamas. Antes da chegada dos bombeiros, funcionários do próprio local já tentavam conter o incêndio.

Um caminhão-pipa e uma retroescavadeira da Prefeitura de Dores do Rio Preto também deram apoio ao trabalho dos bombeiros de conter o incêndio, que foi controlado por volta das 6 horas.