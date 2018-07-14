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Acidente

Incêndio destrói madeireira em Dores do Rio Preto

Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou por quatro horas para controlar o fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 18:28

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 18:28

Um incêndio destruiu uma madeireira no interior de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, na madrugada deste sábado (14). O Corpo de Bombeiros trabalhou por quatro horas para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido.
Os militares foram acionados por volta das 2h10 da manhã. A madeireira atingida foi a Fazenda Piedade. A empresa, que trabalha com madeira reflorestada, foi tomada rapidamente pelas chamas. Antes da chegada dos bombeiros, funcionários do próprio local já tentavam conter o incêndio.
Um caminhão-pipa e uma retroescavadeira da Prefeitura de Dores do Rio Preto também deram apoio ao trabalho dos bombeiros de conter o incêndio, que foi controlado por volta das 6 horas.
As causas do incêndio não foram informadas.  

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