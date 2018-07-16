Imagem de santa ganha restauração após ato de vandalismo em Cachoeiro

A imagem de Nossa Senhora da Consolação, que fica no altar da Paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, passa por restauração. Ela foi alvo de um ato de vandalismo no dia 5 de janeiro deste ano, quando a igreja foi invadida por um homem com transtornos psiquiátricos.

Desde o último dia 25 de junho, a imagem de quase dois metros está sob os cuidados da equipe do núcleo de restauração e conservação da Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes). Os trabalhos acontecem durante a semana para que a peça tenha uma das mãos reparada e a pintura renovada. O trabalho é minucioso. Feito em etapas. O que leva mais tempo é a reintegração de cor. É preciso fazer a tinta na paleta com várias cores, conta Flávia Zanardini Alves Rosa.

O trabalho deve durar cerca de quatro meses, segundo a paróquia. É a segunda vez que a imagem de 1960, de madeira talhada, passa por restauro. A primeira aconteceu em 2000. A imagem possui uma importância artística para Cachoeiro. Por ser de madeira, teve de passar por um processo de descupinização, conta o frei Gustavo Barbiero.

O caso