Ilhada, mulher em trabalho de parto é resgatada por helicóptero no ES

Leandro Pinto Crédito: Leandro Pinto

para o parto, que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Uma família passou por momentos de angustia e tensão no último sábado (18) em Princesa, interior de Rio Novo do Sul , no Sul do Estado. Após as fortes chuvas na região, estradas do município ficaram intransitáveis. Em meio ao caos, uma gestante entrou em trabalho de parto e precisou ser resgatada pelo helicóptero do Notaerpara o parto, que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim.

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A família de Leandro Pinto da Silva, de 32 anos, é de Piúma , Litoral Sul do Estado, e estava a passeio na localidade de Rio Novo do Sul para passar o fim de semana na casa de familiares. Ele contou que não imaginava que a esposa, Luíza Cristina, entraria em trabalho de parto durante a viajem.

Pelos nossos cálculos ainda não era o momento do parto. Na sexta, ela já começou a sentir, mas como não estava perdendo líquido, resolvemos esperar até o dia seguinte para levá-la até o hospital. Quando começamos a sair de lá, vimos que não dava. Que estávamos ilhados. Me bateu um desespero, pensei que ia perder minha mulher, meu filho, revela Leandro.

A família, então, fez diversos contatos com outras pessoas até chegar ao resgate do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) do Espírito Santo. A aeronave pousou no quintal da casa, por volta das 10h de sábado, e levou a gestante e o pai para o Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.

Mal deu tempo de fazer a entrada, os procedimentos e o bebê nasceu. Foi parto cesária. Danilo nasceu com 3,180 kg e medindo 45 centímetros. Tenho que agradecer muito ao resgate. Foram heróis, revela o pai.