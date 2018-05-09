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Idosos ficam ilhados em asilo de Alfredo Chaves

A técnica de enfermagem Cláudia Denadai contou que uma equipe que trabalha no lar chegou no local às 4h da madrugada desta quarta-feira (09), assim que começou a chover mais forte

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 17:16
Idosos ficam ilhados em Alfredo Chaves Crédito: Claudia Denadai
Idosos que moram na Casa Lar Aconchego em Alfredo Chaves estão ilhados após o nível do Rio Benevente subir aproximadamente cinco metros. Várias ruas ficaram alagadas, mas até o momento não foram registradas quedas de barreiras. O prejuízo do interior ainda será contabilizado.
A técnica de enfermagem Cláudia Denadai contou que uma equipe que trabalha no lar chegou no local às 4h da madrugada desta quarta-feira (09), assim que começou a chover mais forte. No local estão abrigados 14 idosos.
A água não chegou a entrar no imóvel, mas ficamos ilhados. Parou de chover no Centro e a água já está escoando aos poucos, contou Denadai.
O coordenador da Defesa Civil, Aldinei Cardoso da Silva, disse que os idosos serão removidos do local caso continue chovendo. A água já diminuiu bem, mas o nível da água na entrada da rua está sendo monitorado. Se parar de chover não vai haver problema, se continuar os idosos deverão ser removidos", explicou.
Até o momento 12 famílias estão desalojadas na cidade. Elas moram nos bairros Ipanema, Centro e Matrina. Os prejuízos causados no interior ainda estão sendo contabilizados.

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