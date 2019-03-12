Susto

Idoso vai parar em hospital após casa pegar fogo em Cachoeiro

Na casa estavam o idoso, uma mulher grávida de oito meses e três crianças

12 mar 2019 às 16:36

Publicado em 12 de Março de 2019 às 16:36

Cachoeiro de Itapemirim
Um idoso de 91 anos foi parar no hospital após a casa em que estava pegar fogo na manhã desta terça-feira (12). O imóvel, localizado no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado ficou todo destruído. No momento estavam na casa cinco pessoas, inclusive uma mulher grávida de oito meses e três crianças.
O incêndio começou por volta das 9h, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a dona de casa Priscila Araújo Carvalho está grávida de oito meses e contou que acordou com um dos filhos chorando. Por sorte, ninguém se feriu. O idoso precisou de atendimento médico porque inalou muita fumaça.
Os vizinhos precisaram arrancar a grade e quebrar a parede para conseguir socorrer o idoso, que é acamado. As paredes ficaram pretas por causa da fumaça. 
O imóvel foi isolado e aguarda a perícia para saber se a estrutura foi comprometida.

