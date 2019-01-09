Idoso se entrega à polícia após matar homem em jogo de baralho

Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um idoso de 62 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (09) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, depois de armar uma emboscada e matar a facadas o marido da sobrinha após um jogo de baralho em

. O crime aconteceu na última terça (01). A vítima chegou a ser socorrida para um hospital.

Wemerson Braga da Mota, 27 anos, foi esfaqueado por J.L.S, em Córrego do Sossego. O idoso, que é agricultor de Piaçú, estava morando no bairro Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante e se entregou na delegacia do município. Ele afirmou que somente irá se pronunciar em juízo.

Apesar de não confessar, segundo o delegado de Muniz Freire, Marcelo Meurer Ramos, oito pessoas foram ouvidas e apontaram o idoso como o autor do crime. Ele foi autuado por homicídio qualificado.

Segundo depoimento das testemunhas à polícia, após uma discussão em um jogo de baralho , a vítima, Wemerson Braga da Mota, saiu do local de carro. O veículo foi atingido por uma pedra e ao parar e descer, teria sido surpreendido pelo agressor que estava escondido e armado com uma faca.