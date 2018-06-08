Idoso passa mal enquanto dirigia e morre em Cachoeiro de Itapemirim

Um idoso de 73 anos morreu após passar mal enquanto dirigia na manhã desta quinta-feira (07) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. Pessoas que moram na região ainda tentaram socorrê-lo, mas ele já estava sem vida.
De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta de 7h15. Antonio Luiz Galiasso conduzia um veículo Volkswagem Fusca, quando teve uma parada cardíaca.
Uma equipe da perícia esteve no local e recolheu o corpo para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.