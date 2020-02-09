Idoso fica ferido ao cair de ponte em Venda Nova do Imigrante

Um idoso de 64 anos ficou ferido após cair de uma ponte no interior de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, na tarde deste domingo (08). Segundo informações da Polícia Militar, o idoso andava a cavalo, quando caiu do animal e bateu na proteção da ponte. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital do município.