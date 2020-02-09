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Acidente com cavalo

Idoso fica ferido ao cair de ponte em Venda Nova do Imigrante

Em resgate complicado, vítima foi encontrada lúcida embaixo da ponte, com as pernas dentro do rio. Segundo Corpo de Bombeiros, idoso sofreu um corte profundo na testa e possível fratura de fêmur

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 19:08
Idoso andava a cavalo, quando caiu do animal e bateu na proteção da ponte Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Um idoso de 64 anos ficou ferido após cair de uma ponte no interior de Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Estado, na tarde deste domingo (08). Segundo informações da Polícia Militar, o idoso andava a cavalo, quando caiu do animal e bateu na proteção da ponte. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital do município.
O acidente aconteceu em Cachoeira Alegre, zona rural do município, no início da tarde. O Corpo de Bombeiros foi acionado e no local encontrou a vítima embaixo da ponte, com as pernas dentro do rio. O homem estava lúcido, mas sofreu um corte profundo na testa e uma possível fratura de fêmur.
Vítima foi socorrida lúcida ao hospital do município Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Os militares informaram que o local era de difícil acesso. A vítima foi imobilizada e retirada com apoio da equipe do Samu. O idoso foi levado para o hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, mas a informação é que seria transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

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