Idoso embriagado perde o controle do carro e bate em barco

Um idoso de 64 anos que dirigia uma picape Chevrolet S10 acabou perdendo o controle do carro, entrou no Rio Itapemirim e acertou um barco atracado no Pontal da Barra, em Marataízes, Litoral Sul do Estado. O caso aconteceu por volta das 20h deste sábado (07). A polícia constatou que ele estava bêbado e o idoso foi preso.

A Polícia Militar foi acionada e levou o idoso para a delegacia. Segundo a delegada de plantão em Itapemirim, Daniela Albuquerque, o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro. Apesar de não fazer o teste foi atestado que tinha todos os sinais de embriaguez, como a alteração da capacidade psicomotora. Confirmou que bebeu, mas não se lembrava que havia batido, conta.

A polícia estipulou fiança de R$10 mil pelo crime de embriaguez ao volante. Como o valor não foi recolhido, o idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.