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Marataízes

Idoso embriagado perde o controle do carro e bate em barco

Ele se negou fazer teste do bafômetro e não se lembrava do acidente

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 20:16
Um idoso de 64 anos que dirigia uma picape Chevrolet S10 acabou perdendo o controle do carro, entrou no Rio Itapemirim e acertou um barco atracado no Pontal da Barra, em Marataízes, Litoral Sul do Estado. O caso aconteceu por volta das 20h deste sábado (07). A polícia constatou que ele estava bêbado e o idoso foi preso.
A Polícia Militar foi acionada e levou o idoso para a delegacia. Segundo a delegada de plantão em Itapemirim, Daniela Albuquerque, o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro. Apesar de não fazer o teste foi atestado que tinha todos os sinais de embriaguez, como a alteração da capacidade psicomotora. Confirmou que bebeu, mas não se lembrava que havia batido, conta.
A polícia estipulou fiança de R$10 mil pelo crime de embriaguez ao volante. Como o valor não foi recolhido, o idoso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
O veículo foi retirado da água com a ajuda de servidores e máquina da Secretaria de Obras do município.

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