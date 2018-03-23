Idoso é assassinado após reagir a assalto em Cachoeiro

Um idoso de 64 anos foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (22) no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ermilio Bitencourt de Almeida, que estava armado, chegou a atingir um dos bandidos, mas não resistiu e morreu.
De acordo com a Polícia Militar, Ermílio e um amigo seguiam de moto pela Rodovia que liga os distritos de Soturno e Gironda. Eles foram abordados por três bandidos que estavam em outras duas motocicletas. Ermílio reagiu à abordagem e atirou na direção de um dos bandidos, de 25 anos. Os outros criminosos conseguiram fugir.
A dona de casa Lucimar Brito, esposa do amigo que estava na garupa da motocicleta conduzida por Ermílio, contou como foi o assalto. Meu marido está muito abalado. Ele viu toda cena. Muito tiro. Ele ficou no meio e não podia fazer nada. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele conseguiu se esconder. Está todo mundo muito abalado, nunca aconteceu uma cena dessas aqui, desabafou.
Uma das motos dos assaltantes foi queimada por conhecidos da vítima pouco depois do crime e só restou a placa. No distrito de Gironda, onde Ermílio morava, o clima é de tristeza e de insegurança.
O ajudante de obra Sebastião Caetano passa todos os dias na estrada onde o crime aconteceu. A gente sai de casa e não sabe se volta vivo. Trabalhei muito tempo com Ermílio, gente boa. Resta rezar para a violência cessar, lamentou.
A família de Ermílio está muito abalada com o crime. Ele era muito bonzinho, mas sempre disse que se fosse assaltado iria matar o bandido. A gente fica no sofrimento. A filha dele mora pertinho aqui, ela está passando mal, não consegue nem levantar, revelou um parente.
No local do crime foram recuperados os dois revólveres calibre 38 utilizados pela vítima e pelo bandido. O criminoso baleado foi conduzido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado sob escolta policial.
SEGURANÇA
Os moradores da região reclamaram da insegurança. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que atua dia e noite na região, por meio de rondas preventivas. Lembrou que a orientação é de que a vítima nunca reaja a assaltos e que está à disposição da comunidade para conversar sobre as ações de segurança.
Em relação à investigação, a Polícia Civil também informou, por meio de nota, que o caso está sob investigação e, até o momento, ninguém foi detido.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.