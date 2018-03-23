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Sul do ES

Idoso é assassinado após reagir a assalto em Cachoeiro

Ermilio Bitencourt de Almeida também estava armado e chegou a atingir um dos bandidos

Publicado em 23 de Março de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 15:59
Ermílio morreu na hora Crédito: Reprodução
Um idoso de 64 anos foi assassinado após reagir a uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (22) no distrito de Gironda, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ermilio Bitencourt de Almeida, que estava armado, chegou a atingir um dos bandidos, mas não resistiu e morreu.
De acordo com a Polícia Militar, Ermílio e um amigo seguiam de moto pela Rodovia que liga os distritos de Soturno e Gironda. Eles foram abordados por três bandidos que estavam em outras duas motocicletas. Ermílio reagiu à abordagem e atirou na direção de um dos bandidos, de 25 anos. Os outros criminosos conseguiram fugir.
A dona de casa Lucimar Brito, esposa do amigo que estava na garupa da motocicleta conduzida por Ermílio, contou como foi o assalto. Meu marido está muito abalado. Ele viu toda cena. Muito tiro. Ele ficou no meio e não podia fazer nada. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele conseguiu se esconder. Está todo mundo muito abalado, nunca aconteceu uma cena dessas aqui, desabafou.
Uma das motos dos assaltantes foi queimada por conhecidos da vítima pouco depois do crime e só restou a placa. No distrito de Gironda, onde Ermílio morava, o clima é de tristeza e de insegurança.
O ajudante de obra Sebastião Caetano passa todos os dias na estrada onde o crime aconteceu. A gente sai de casa e não sabe se volta vivo. Trabalhei muito tempo com Ermílio, gente boa. Resta rezar para a violência cessar, lamentou.
A família de Ermílio está muito abalada com o crime. Ele era muito bonzinho, mas sempre disse que se fosse assaltado iria matar o bandido. A gente fica no sofrimento. A filha dele mora pertinho aqui, ela está passando mal, não consegue nem levantar, revelou um parente.
As armas de Ermílio e de um dos assaltantes foram apreendidas Crédito: Divulgação / Polícia Militar
No local do crime foram recuperados os dois revólveres calibre 38 utilizados pela vítima e pelo bandido. O criminoso baleado foi conduzido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado sob escolta policial.
SEGURANÇA
Os moradores da região reclamaram da insegurança. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que atua dia e noite na região, por meio de rondas preventivas. Lembrou que a orientação é de que a vítima nunca reaja a assaltos e que está à disposição da comunidade para conversar sobre as ações de segurança.
Em relação à investigação, a Polícia Civil também informou, por meio de nota, que o caso está sob investigação e, até o momento, ninguém foi detido.
Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o sigilo e anonimato são garantidos.

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