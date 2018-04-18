Idoso de 80 anos morre ao cair com caminhonete em córrego no ES

Um idoso de 80 anos morreu após perder o controle da caminhonete que dirigia e cair em um córrego, na manhã desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O veículo ficou totalmente submerso.
Jair Grillo estava sozinho no veículo. Ele caiu no Córrego da Pavuna, um dos afluentes do Rio Castelo, que fica interior de Cachoeiro. O corpo foi retirado com o apoio dos bombeiros e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.