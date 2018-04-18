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Cachoeiro

Idoso de 80 anos morre ao cair com caminhonete em córrego no ES

Ele caiu no Córrego da Pavuna, um dos afluentes do Rio Castelo, que fica interior de Cachoeiro

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 20:05
Idoso morre ao cair com caminhonete em rio de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta | Whatsapp
Um idoso de 80 anos morreu após perder o controle da caminhonete que dirigia e cair em um córrego, na manhã desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O veículo ficou totalmente submerso.
> Leia mais matérias sobre Acidentes
Jair Grillo estava sozinho no veículo. Ele caiu no Córrego da Pavuna, um dos afluentes do Rio Castelo, que fica interior de Cachoeiro. O corpo foi retirado com o apoio dos bombeiros e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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