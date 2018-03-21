Idoso acusado de estuprar adolescente é preso em Castelo

Fachada da Delegacia de Castelo Crédito: Geizy Gomes | Gazeta Online

Um idoso de 69 anos acusado de estuprar uma adolescente foi preso durante operação policial na manhã desta quarta-feira (21) em Castelo, no Sul do Estado. Outras duas pessoas foram detidas, suspeitas de outros crimes.

De acordo com a Polícia Civil, a ação começou por volta das 5h30 nos bairros Independência, Pantanal e em Conduru, que pertence a Cachoeiro de Itapemirim. Nenhum dos detidos teve o nome divulgado, mas o delegado Marcelo Ramos disse que o crime de estupro ocorreu em 2007, em Castelo. Na época a vítima tinha 13 anos. O processo é antigo, e tramita em segredo de justiça em Castelo, revelou.