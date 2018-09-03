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Idosa morre atropelada por ônibus em Cachoeiro

Etelvina Sales Caçador, 88 anos, chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 13:59

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 13:59

Etelvina chegou a ser socorrida para a Santa Casa Crédito: Reprodução
Uma idosa morreu após ser atropelada por um ônibus na tarde deste domingo (02) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Etelvina Sales Caçador, 88 anos, chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.
O motorista da linha Parque Laranjeiras x Centro contou para a Polícia Militar que Etelvina atravessou repentinamente a pista na Linha Vermelha, próximo à antiga estação, e que ele não conseguiu ver e evitar o acidente. Ela foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o acidente. O velório está previsto para começar a partir das 13h desta segunda (03) no Cemitério Parque, no bairro IBC. O enterro será às 17h no mesmo local.
Atropelamento aconteceu próximo à antiga estação Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul
O OUTRO LADO
O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, informou que a empresa lamenta o ocorrido e está apurando as causas do acidente para as providências cabíveis. A empresa solicitou para a prefeitura imagens do local para ajudar a esclarecer a causa do acidente.
Idosa morre atropelada por ônibus em Cachoeiro

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