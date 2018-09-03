Idosa morre atropelada por ônibus em Cachoeiro

Etelvina chegou a ser socorrida para a Santa Casa Crédito: Reprodução

Uma idosa morreu após ser atropelada por um ônibus na tarde deste domingo (02) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Etelvina Sales Caçador, 88 anos, chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.

O motorista da linha Parque Laranjeiras x Centro contou para a Polícia Militar que Etelvina atravessou repentinamente a pista na Linha Vermelha, próximo à antiga estação, e que ele não conseguiu ver e evitar o acidente. Ela foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil vai investigar o acidente. O velório está previsto para começar a partir das 13h desta segunda (03) no Cemitério Parque, no bairro IBC. O enterro será às 17h no mesmo local.

Atropelamento aconteceu próximo à antiga estação Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

O OUTRO LADO

O gerente de tráfego do Consórcio Novo Trans, Renato Borges, informou que a empresa lamenta o ocorrido e está apurando as causas do acidente para as providências cabíveis. A empresa solicitou para a prefeitura imagens do local para ajudar a esclarecer a causa do acidente.

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