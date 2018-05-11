Ibama multa prefeituras que não acabaram com lixão dentro da cidade

Em Iúna a área equivale a três campos de futebol Crédito: Divulgação - Ibama

Mais duas prefeituras do Sul do Estado foram multadas por não dar destinação correta ao lixo nos municípios. A operação Milênio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Meio ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), começou na última terça-feira (08) e já multou em R$ 260 mil a prefeitura de Apiacá

O ano de 2014 foi o fim do prazo para a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no país. Sancionada em agosto de 2010, ela determina ações como a extinção dos lixões do país, além da implantação da reciclagem, reuso, compostagem, tratamento do lixo e coleta seletiva nos municípios.

Dos 31 municípios do Sul do Estado, Apiacá, Guaçuí, Irupi e Iúna foram apontados pelo Ministério Público para serem alvo de fiscalização para verificar o cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), assinado para solucionar a destinação correta do lixo. Apenas Guaçuí estava com a situação normalizada.

A multa aplicada em Apiacá foi de R$ 260 mil para a prefeitura e R$ 2,6 mil/dia para o prefeito. Em Irupi, a multa foi do mesmo valor e, em Iúna, de R$ 351.564,00 para a prefeitura e de R$3.515,64/dia para o gestor do município. O prazo para recorrer é de 20 dias.

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Irupi já está em fase de licitação para empresa realizar transbordo Crédito: Divulgação - Ibama

chefe da unidade técnica do Ibama, Guilherme Gomes, explicou que a não destinação correta dos resíduos sólidos trazem muitos prejuízos para o meio ambiente. Na visita que o Ibama fez nesses lixões foram encontrados vários tipos de resíduos urbanos, inclusive fármacos (medicamentos e seringas), que as pessoas jogam fora. O solo e o subsolo ficam comprometidos a contaminando o corpo hídrico subterrâneo, disse.

Guilherme ainda disse que, dos municípios fiscalizados, Iúna, estava com a situação mais grave. A extensão do lixão de lá é de três hectares, que corresponde a três campos de futebol. Além da área ser grande, o lixão de lá era muito antigo e vem contaminado a área há anos, revelou.

Os outros municípios do Sul do Estado também serão fiscalizados para verificar como está a a destinação dos resíduos sólidos.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a prefeitura de Irupi informou que já está com o transbordo do lixo licitado e a obra do local onde será feito o transbordo está em fase final, acertando somente detalhes técnicos para que possa funcionar. Disse ainda que os resíduos serão encaminhados para Cachoeiro de Itapemirim. Nos próximos 15 dias tudo já estará funcionando e a defesa do município e do prefeito Carlos Henrique Emerick Storck se baseará nesses fatos.

Já Iúna informou que o município iniciou o processo licitatório para contratação de empresa para transbordo e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (lixo urbano). E disse ainda que o problema do lixão já existe há mais de 20 anos, e que a atual gestão tem investido recursos para amenizar a situação.