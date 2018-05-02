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Estado grave

Homens ficam feridos após acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

O acidente aconteceu por volta das 7h30 na localidade de Moitão

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 13:43
As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Dois homens ficaram gravemente feridos após um acidente entre uma motocicleta e uma carreta na Rodovia ES 489, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As vítimas estavam na motocicleta. O motorista da carreta não se feriu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 7h30 na localidade de Moitão. Os ocupantes da motocicleta foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia. Eles tiveram traumatismo craniano e, segundo o resgate, o estado de saúde é grave.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. A Polícia Militar está buscando informações sobre as causas do acidente. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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