Homens ficam feridos após acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

As vítimas estão internadas na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Dois homens ficaram gravemente feridos após um acidente entre uma motocicleta e uma carreta na Rodovia ES 489, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. As vítimas estavam na motocicleta. O motorista da carreta não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 7h30 na localidade de Moitão. Os ocupantes da motocicleta foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia. Eles tiveram traumatismo craniano e, segundo o resgate, o estado de saúde é grave.