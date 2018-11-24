Homem sofre queimaduras de 2º grau após acidente entre moto e carro

Um motociclista sofreu queimaduras de segundo grau após sofrer um acidente na noite desta sexta-feira (23) no bairro Alto Novo Parque, em
. Ele bateu com um carro na Avenida José Rosa Machado. Após a batida, a moto pegou fogo e o motorista fugiu sem prestar socorro.
Segundo a Polícia Militar, o motociclista pilotava uma Honda CG 150 e o motorista, um Volkswagen Gol, que seguia sentido Centro. Com o impacto, a moto pegou fogo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado. Os militares informaram que encontram o motociclista sentado no acostamento, sendo amparado por populares. Estava lúcido, consciente, com escoriações e queimaduras de 1°e 2° grau generalizadas pelo corpo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e transferido na manhã deste sábado para hospital na Grande Vitória. A polícia tenta identificar o motorista.