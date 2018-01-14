Homem morre em cachoeira no interior de Vargem Alta

Um homem de 33 anos morreu na tarde de sábado (13) durante um mergulho na cachoeira do Caiado, interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo de Jeziel Araújo Silva na manhã deste domingo (14).

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h30, quando a vítima se afogou. Uma equipe de mergulhadores de Vitória foi ao local, mas somente hoje o corpo do homem foi encontrado.

A vítima, segundo a polícia, era morador da localidade de Vargem Grande, zona rural do município. A Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

A Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta e fica aberta para visitação aos finais de semana.