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Afogamento

Homem morre em cachoeira no interior de Vargem Alta

Afogamento aconteceu no sábado a tarde na Cachoeira do Caiado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 15:42

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 15:42

Um homem de 33 anos morreu na tarde de sábado (13) durante um mergulho na cachoeira do Caiado, interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo de Jeziel Araújo Silva na manhã deste domingo (14).
Os bombeiros foram acionados por volta das 16h30, quando a vítima se afogou. Uma equipe de mergulhadores de Vitória foi ao local, mas somente hoje o corpo do homem foi encontrado.
A vítima, segundo a polícia, era morador da localidade de Vargem Grande, zona rural do município. A Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta e fica aberta para visitação aos finais de semana.
 

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