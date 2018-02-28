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Homem morre em acidente entre moto e caminhonete em Muqui

Anderson Duarte Furtado chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 12:06

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 12:06

Um motociclista de 28 anos morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete na tarde desta terça-feira (27), na localidade de São Gabriel, em Muqui, no Sul do Estado. Anderson Duarte Furtado chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rodovia que liga a localidade ao município de Atílio Vivácqua, por volta das 14h. Eles acreditam que, provavelmente, Anderson estaria em alta velocidade e bateu de frente com a caminhonete.
Anderson foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia com múltiplas fraturas pelo corpo, principalmente do lado esquerdo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As casuas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.
 

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