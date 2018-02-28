Homem morre em acidente entre moto e caminhonete em Muqui

Um motociclista de 28 anos morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e uma caminhonete na tarde desta terça-feira (27), na localidade de São Gabriel, em Muqui, no Sul do Estado. Anderson Duarte Furtado chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rodovia que liga a localidade ao município de Atílio Vivácqua, por volta das 14h. Eles acreditam que, provavelmente, Anderson estaria em alta velocidade e bateu de frente com a caminhonete.

Anderson foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia com múltiplas fraturas pelo corpo, principalmente do lado esquerdo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. As casuas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.