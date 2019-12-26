Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Homem morre atingido por chapas de granitos em empresa de Atílio Vivácqua
Acidente de trabalho

Homem morre atingido por chapas de granitos em empresa de Atílio Vivácqua

O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (25). Jorge Alén Rosa Rodrigues, 38 anos, era polidor e morreu dentro do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 13:15

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 13:15

Funcionário é atingido por chapas de granitos e morre dentro da empresa em Atílio Vivácqua Crédito: Arquivo Pessoal
Um funcionário de uma empresa de mármore e granito, em Atílio Vivácqua, na região Sul do Espírito Santo, morreu nesta quarta-feira (25) após ser atingido por chapas de granito enquanto trabalhava durante a noite.
Jorge Alén Rosa Rodrigues, 38 anos, era polidor e morreu dentro da empresa localizada próximo à BR 101 Sul, na localidade de Glória. A Polícia Militar foi até o local e constatou a morte.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Jorge foi liberado pela família após as 11h desta quinta-feira (26) no Serviço de Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados