Homem morre atingido por chapas de granitos em empresa de Atílio Vivácqua

Um funcionário de uma empresa de mármore e granito, em Atílio Vivácqua, na região Sul do Espírito Santo, morreu nesta quarta-feira (25) após ser atingido por chapas de granito enquanto trabalhava durante a noite.
Jorge Alén Rosa Rodrigues, 38 anos, era polidor e morreu dentro da empresa localizada próximo à BR 101 Sul, na localidade de Glória. A Polícia Militar foi até o local e constatou a morte.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Jorge foi liberado pela família após as 11h desta quinta-feira (26) no Serviço de Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.