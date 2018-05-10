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Sul do ES

Homem morre após acidente de moto em Atílio Vivácqua

João Carlos Damasceno Tadeu, 34 anos, morreu a caminho do hospital

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 19:54
João chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Reprodução
Um homem de 34 anos morreu após sofrer um acidente de moto na madrugada desta quinta-feira (10), na Rodovia ES 489, na altura da localidade Alto São José, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Ele foi encontrado próximo da motocicleta e chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caída nas proximidades de uma empresa de mármore e granito. Quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou no local, por volta das 7h, uma ambulância do hospital do município já tinha feito os primeiros atendimentos.
Devido à gravidade dos ferimentos o Corpo de Bombeiros assumiu o socorro e o encaminhou para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. A vítima faleceu antes de chegar na unidade hospitalar. Como ele estava sem documentos, não foi identificado. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O motociclista foi posteriormente identificado como João Carlos Damasceno Tadeu. Ele morava na comunidade de Vila Nova, a poucos metros do local do acidente. 

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