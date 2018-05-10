Homem morre após acidente de moto em Atílio Vivácqua

João chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos morreu após sofrer um acidente de moto na madrugada desta quinta-feira (10), na Rodovia ES 489, na altura da localidade Alto São José, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Ele foi encontrado próximo da motocicleta e chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caída nas proximidades de uma empresa de mármore e granito. Quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou no local, por volta das 7h, uma ambulância do hospital do município já tinha feito os primeiros atendimentos.

Devido à gravidade dos ferimentos o Corpo de Bombeiros assumiu o socorro e o encaminhou para a Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro. A vítima faleceu antes de chegar na unidade hospitalar. Como ele estava sem documentos, não foi identificado. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.