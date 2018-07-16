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Região do Caparaó

Homem morre após acidente de moto em Alegre

Marcus Vinicius Firme Dos Santos chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 13:01
Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Um homem de 32 anos morreu após um acidente de moto durante o fim de semana na Rodovia ES 482, em Alegre, na região do Caparaó. Marcus Vinicius Firme Dos Santos chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento da cidade. O motorista do outro veículo envolvido no acidente, um caminhão, fugiu do local. A polícia investiga o caso.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h30 do último sábado (14) próximo a um posto de combustível. Uma testemunha contou que o motociclista seguia sentido Jerônimo Monteiro x Alegre atrás de um caminhão, que parece ter acionado o freio. O motociclista teria percebido que não conseguiria frear a tempo e tentou desviar do caminhão, mas bateu na lateral traseira esquerda do veículo e caiu na pista da contramão.
Outra testemunha, que seguia sentido contrário, em um veículo Chevrolet Vectra, não conseguiu desviar e acabou batendo na moto, que ficou caída na pista. Outras pessoas não se feriram. O corpo de Marcus Vinicius foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O motorista do caminhão, envolvido no acidente, não foi localizado. A Polícia Civil investigado o caso.
 

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