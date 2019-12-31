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Crime foi em 2016

Homem é preso por suspeita de abusar de menino na Região Serrana do ES

Crime teria acontecido em Marechal Floriano, em 2016. A prisão do suspeito, de 54 anos, foi feita em Muniz Freire, na manhã desta segunda-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 15:39

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 15:39

Delegacia de Marechal Floriano: suspeito de abusar de menino era procurado Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Um homem, de 54 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (30), na zona rural de Muniz Freire, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de abusar sexualmente de um menino, de 5 anos. O crime teria acontecido em Marechal Floriano, no ano de 2016.
A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que informou que na época do abuso o homem era vizinho da vítima, em Marechal. O caso foi denunciado e a polícia tinha decretado o mandado de prisão preventiva, mas ele estava foragido.

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O detido se mudou para outra cidade e encontrava-se foragido. Ao utilizarmos um serviço de inteligência nas investigações, descobrimos a localização do detido, o que possibilitou sua prisão, relatou o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, responsável pelo caso.
O suspeito foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Vila Velha, indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

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