Homem é preso por suspeita de abusar de menino na Região Serrana do ES

Delegacia de Marechal Floriano: suspeito de abusar de menino era procurado Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem, de 54 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (30), na zona rural de Muniz Freire, na Região Serrana do Espírito Santo , suspeito de abusar sexualmente de um menino, de 5 anos. O crime teria acontecido em Marechal Floriano, no ano de 2016.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que informou que na época do abuso o homem era vizinho da vítima, em Marechal. O caso foi denunciado e a polícia tinha decretado o mandado de prisão preventiva, mas ele estava foragido.

O detido se mudou para outra cidade e encontrava-se foragido. Ao utilizarmos um serviço de inteligência nas investigações, descobrimos a localização do detido, o que possibilitou sua prisão, relatou o delegado Luiz Carlos Claret Pascoal, responsável pelo caso.