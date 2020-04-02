Homem é preso por extorquir R$ 300 mil de produtor rural de Guaçuí

Um homem de 38 anos suspeito de extorquir dinheiro de um produtor rural da região foi preso pela Polícia Civil de Guaçuí, Região do Caparaó nesta quarta-feira (25). O mandado de prisão temporária foi cumprido na localidade de Pratinha de Santa Luzia, zona rural do município.
Segundo a delegada Rosane Cysneiros, a vítima esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O produtor rural nos procurou e informou que alguém havia deixado um bilhete para ele dizendo que uma pessoa da família dele morreria caso ele não pagasse a quantia de R$ 300 mil. No dia seguinte, o suspeito ligou para a vítima e fez mais ameaças, disse.
A partir disso, as investigações foram iniciadas. Conseguimos chegar até o dono da linha telefônica e do chip usados na ligação e, posteriormente, identificamos o suspeito. Ele é irmão do caseiro que trabalhava pra vítima, afirmou a delegada.
No momento da prisão, o suspeito negou o crime. Mesmo diante de todas as provas que nós obtivemos, ele não confessou a extorsão, informou Rosane Cysneiros, que acrescentou que o suspeito tem passagem por violência doméstica. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.