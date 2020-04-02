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Ameaça

Homem é preso por extorquir R$ 300 mil de produtor rural de Guaçuí

Suspeito ameaçou matar familiares da vítima caso não recebesse o dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 18:58

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 18:58

Vista geral de Guaçuí
Vista geral de Guaçuí Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta
Um homem de 38 anos suspeito de extorquir dinheiro de um produtor rural da região foi preso pela Polícia Civil de Guaçuí, Região do Caparaó nesta quarta-feira (25). O mandado de prisão temporária foi cumprido na localidade de Pratinha de Santa Luzia, zona rural do município.
Segundo a delegada Rosane Cysneiros, a vítima esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O produtor rural nos procurou e informou que alguém havia deixado um bilhete para ele dizendo que uma pessoa da família dele morreria caso ele não pagasse a quantia de R$ 300 mil. No dia seguinte, o suspeito ligou para a vítima e fez mais ameaças, disse.
A partir disso, as investigações foram iniciadas. Conseguimos chegar até o dono da linha telefônica e do chip usados na ligação e, posteriormente, identificamos o suspeito. Ele é irmão do caseiro que trabalhava pra vítima, afirmou a delegada.

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No momento da prisão, o suspeito negou o crime. Mesmo diante de todas as provas que nós obtivemos, ele não confessou a extorsão, informou Rosane Cysneiros, que acrescentou que o suspeito tem passagem por violência doméstica. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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