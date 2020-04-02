Homem é preso por extorquir R$ 300 mil de produtor rural de Guaçuí

Segundo a delegada Rosane Cysneiros, a vítima esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O produtor rural nos procurou e informou que alguém havia deixado um bilhete para ele dizendo que uma pessoa da família dele morreria caso ele não pagasse a quantia de R$ 300 mil. No dia seguinte, o suspeito ligou para a vítima e fez mais ameaças, disse.